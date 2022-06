Frohe Fronleichnam! Was, so einen Gruß hast du noch nie gehört oder erhalten? Na dann wird es aber Zeit, dass du dich auf den neusten Stand bringst. Denn bekanntlich gibt es ja für jedes Fest und jeden Feiertag eine Sintflut an Bildern, Sprüchen, Gifs und lustigen Wortspielen. In unserem Artikel findest du daher:

Kurz und knapp: Fronleichnam ist ein christliches Fest. An diesem Tag wird dem Leib und Blut Jesus Christus gedacht. Geehrt wird dies oft in Form von geweihtem Brot und Wein, den Altarsakramenten. Je nach örtlichen Gegebenheiten gibt es auch Straßenprozessionszüge.

Sprüche und Grüße zu Fronleichnam

Einen ruhigen und gesegneten Fronleichnam!

Herzliche Grüße zum Fronleichnamstag.

Wir wünschen euch einen sonnigen Feiertag!

Es ist Fronleichnam! Lasst uns feiern, dass wir frei haben und die anderen nicht.

Leib Christi, Gott in unseren Händen. Hab’ einen gesegneten Feiertag!

Ich wünsche dir einen erholsamen und sonnigen Feiertag!

Ich weiß zwar nicht, was Fronleichnam bedeutet, aber ich weiß, dass ich heute nicht arbeiten muss. Schönen Feiertag!

Frohen Leichnam!

Einen wunderschönen guten Morgen & einen gesegneten Feiertag wünschen wir dir!

Zum Fronleichnamstag schicke ich dir herzliche und gesegnete Grüße.

Ich weiß zwar nicht, was du heute so machst... Aber ich genieße einen Feiertag! Schönen Fronleichnam!

Fronleichnam 2022: Zitate

Hoch vom Himmel strahlt die Sonne, nieder auf den grünen Hag. Freudig quellen alle Herzen, heute ist Fronleichnamstag! (Fritz Lemmermayer)

Bringt an Blumen, was ihr findet! Sommergolden glänzt der Hag. Schmückt euch mit dem Gold der Freude: Heute ist Fronleichnamstag! (Fritz Lemmermayer)

Der Glaube ist das täglich Brot, das Gott uns gibt. (Dietrich Bonhoeffer)

Wann immer ihr das Brot brecht, denkt daran, was ich für euch getan habe. (Lukas, Kapitel 22, Vers 19)

An Fronleichnam wird uns klar, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir alle glauben. (myzitate.de)

Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt.

Fronleichnam 2022: Bilder für Whatsapp

Liebe Grüße zum Fronleichnam

Einen gesegneten Fronleichnam!

Schönen Fronleichnam!

Schöne Grüße zum Fronleichnam.

Liebe Grüße zum Fronleichnam

Gifs zu Fronleichnam

