Villingen-Schwenningen Fröhlicher Start für fünfte Jahreszeit mit „Häsabstauben“

Villingen-Schwenningen / DPA

Mit Frack, Fliege und Zylinderhut - im traditionellen Outfit haben am Sonntag die „Häsabstauber“ in Villingen-Schwenningen die schwäbisch-alemannische Fastnacht eröffnet. „Jetzt beginnt die schönste Jahreszeit und es kribbelt wieder“, sagte Jörg Schlenker von der Narrenzunft Schwenningen. „Narrenfreiheit ist unbezahlbar.“

Der Dreikönigstag ist stets auch der Starttag der schwäbisch-alemannischen Fastnacht mit ihren ganz eigenen Bräuchen. Wie jedes Jahr haben die Schwenninger Narren zum „Fasnet“-Auftakt mit hunderten Gästen die traditionellen Kostüme reinigen lassen. Zwei Abstauber - Jörg Schlenker und Bärbel Noel - befreiten mit einem Wedel symbolisch das Häs - das Narrenkostüm - vom Staub des Vorjahres. Bei anderen Zünften ziehen die Abstauber stets von Haus zu Haus.

Zu den vielen Bräuchen am Beginn der Fastnacht gehört auch das „Einschnellen“. Dabei lassen die Narren Peitschen und Karbatschen knallen. Im Kreis Konstanz stand am Sonntagabend eine Sitzung des Stockacher Narrengerichts an. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer muss sich in diesem Jahr vor dem Stockacher Narrengericht verantworten. „Stoff für eine Anklage bietet sich reichlich. Dafür sorgt schon ihre Partei, ihr bisheriges politisches Handeln und ihre Herkunft“, hieß es.

Als Gastredner war EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) angekündigt. Der wählte bei seiner Rede ernsthafte Worte. „Die besseren wirtschaftlichen Jahre liegen hinter uns, die Entwicklung trübt sich ein. Stagnation, Rezession sind vorhersehbar“, sagte er. Er selbst saß bereits auf der Anklagebank - ebenso wie Franz Josef Strauß, Hans-Dietrich Genscher oder Angela Merkel. Der Prozess findet dieses Jahr am 28. Februar statt, dem „Schmotzigen Dunschtig“.

Der Dreikönigstag gilt im Südwesten zwar als Auftakt der Fastnacht, doch genau genommen läutet er nur die Vorfastnachtszeit ein. Die eigentliche Fastnacht beginnt je nach Brauch und Region erst mit ihrem Aufrufen oder dem „Schmotzigen Dunschtig“, dem Donnerstag vor Aschermittwoch. Der fällt in diesem Jahr auf den 6. März und ist damit vergleichsweise spät. Der Termin richtet sich nach Ostern und ändert sich damit jedes Jahr.

