Viele Menschen fragen sich: Bleiben die Friseursalons offen?

Das Bundeskabinett hat am Dienstag (13.04) den Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Bleiben die Friseure bei der Bundes Notbremse geöffnet?

Ja, zumindest nach dem aktuellen Beschluss.Geöffnet werden dürften laut dem Beschluss Dienstleistungen, die

medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken dienen sowie Friseurbetriebe. Es gilt dabei aber Maskenpflicht. Das Gesetz wird nun in den Bundestag eingebracht und dort debattiert.

Die Handwerkskammer Stuttgart weist darauf hin, dass mit der Anwendung der neue bundeseinheitlichen Notbremsefürin Hotspots gelten. So schreibt sie unter Berufung auf den Gesetzentwurf, dass Kundinnen und Kunden in Hotspots mit einer Inzidenz über 100 künftig einenvor dem Friseurbesuch vorweisen müssen. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Allerdings ist das eine vorläufige Einschätzung aufgrund des Entwurfs. Ob es einegeben wird, muss die Landesregierung in ihrer Corona-Verordnung festlegen.