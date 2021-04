Video Werden Corona-Beschränkungen für Geimpfte gelockert? Mehr zum Video

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen

Die Bundesregierung verankert eine bundeseinheitliche Notbremse im Infektionsschutzgesetz

Für Hotspots gilt eine Testpflicht für Friseure.

Welchen Corona-Test brauche ich für den Friseur?

Baden-Württemberg setzt die Regeln der Bundes-Notbremse um und führt damit neue Regeln für Friseure in Hotspots ein. Es gilt eine Testpflicht.

Testpflicht Friseure BW: Brauche ich einen Schnelltest für den Friseur?

Überschreitet ein Kreis oder eine Stadt drei Tage in Folge einen Inzidenzwert von 100, greift die Bundes-Notbremse. Auch in Baden-Württemberg gilt dann für Friseure:

Ein Termin ist nur mit einen negativen Corona-Test möglich.

Ein Selbsttest aus dem Supermarkt reicht nicht aus - es muss ein Schnelltest von medizinisch geschultem Personal sein.

Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Es gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-/KN95-/N95-Maske - einfache OP-Masken reichen nicht mehr aus.

Corona Verordnung BW Friseure: Das galt bisher

Folgende Regeln gelten in den Salons laut Corona-Verordnung für Städte und Kreise, die nicht als Hotspots gelten:

Bei den Behandlungen müssen sowohl die Kunden als auch die Beschäftigen eine medizinische Maske oder eine FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen.

Wenn bei einer Behandlung oder aus anderen Gründen eine Maske nicht oder nicht dauerhaft getragen werden kann, müssen die Kundinnen und Kunden laut CoronaVO einen tagesaktuellen negativen COVID-19-Schnell- oder Selbsttest vorweisen – auch geimpfte Personen.

Wenn körpernahe Dienstleistungen angeboten werden, bei denen eine Maske nicht oder nicht dauerhaft getragen werden kann, braucht es für die Mitarbeiter der Betriebe außerdem ein Testkonzept. Häufige Fragen zu Corona-Tests in Betrieben klärt die Deutsche Handwerks Zeitung.

Die Kontaktdaten der Kunden müssen vor Ort zur möglichen Kontaktnachverfolgung dokumentiert werden.

Eine Behandlung ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung erlaubt.

7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg steigt auf fast 200

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche könnte im Südwesten schon bald den Wert von 200 überschreiten. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag (Stand: 16.00 Uhr) bei 197,4, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Montag mitteilte. Am Sonntag hatte der Wert bei 196,3 gelegen. Im Vergleich zum Vortag verzeichnete die Behörde 1800 neue Corona-Neuinfektionen und 30 neue Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus.

Nur vier Städte und Kreise liegen aktuell unter dem Wert von 100:

98,2 Freiburg

89,5 Emmendingen

79,7 Breisgau im Hochschwarzwald

78,6 Heidelberg

Damit stieg die Zahl der nachgewiesen Fälle auf 431.492. Die Zahl der Todesfälle beträgt nun 9256. In 4 Kreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit unter dem Wert von 100. In 32 der 44 Stadt- und Landkreis in Baden-Württemberg übersteigt der Wert dagegen die Schwelle von 165, ab der etwa Schulen und Kitas schließen müssen.