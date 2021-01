Am Dienstag, 19. Januar, findet der nächste Corona-Gipfel statt.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs beraten darüber, wie es mit den Corona-Regeln in Deutschland weitergeht.

Friseure rechnen mit einem verlängerten Lockdown.

Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs am Dienstag, 19. Januar, Die Hoffnung auf Lockerungen der Corona-Regeln im Februar schwinden. Der harte Lockdown wird aller Voraussicht nach verlängert und sogar verschärft. Um die Details zu besprechen, treffen sich Bundeskanzlerinund die Länderchefs am Dienstag, 19. Januar, zum Corona-Gipfel.

Es ist zu erwarten, dass Friseur-Salons weiterhin geschlossen bleiben, ebenso Kosmetik-, Nadel- und Sonnenstudios, Theater oder Baumärkte. Die Inhaber hoffen wenigstens auf eine Öffnungsperspektive. Ob die Politik diesem Wunsch nachkommt, bleibt abzuwarten.

Mobiler Friseur: Darf der Friseur zu Kunden nach Hause kommen?

Einige Kunden fragen sich jetzt, ob es erlaubt ist, einen mobilen Friseur nach Hause zu bestellen. Die Antwort: Ganz klar nein. Denn alle Friseur-Dienstleistungen sind verboten. Das Problem ist schließlich die Nähe zum Kunden und nicht der Ort, an dem die Haare geschnitten werden.

Friseure geschlossen: Viele Deutsche schneiden Haare selber

Viele Friseure appellieren an ihre Kunden, geduldig zu bleiben, doch nicht jeder will warten, bis die „Corona-Matte“ oder der Bart unansehnlich werden. Und Not macht bekanntlich erfinderisch. So manch einer greift inzwischen selbst zu Schere, Rasierer und Farbe. Anleitungen gibt es auf Youtube, Instagram und Co. jede Menge – und gleichzeitig auch genügend Zeugnisse von mehr oder weniger gelungenen Selbstversuchen.

Bloggerin und Haarschneide-Autodidaktin Patricia Wons veröffentlichte in der ersten Corona-Welle im März eine Anleitung für einen Jungen/Männer-Haarschnitt. „Ich bekomme viele Rückmeldungen. Bei vielen klappt es, bei manchen auch nicht“, so die Duisburgerin. Tipps, wie man Pony, Spliss oder Locken schneidet, gibt es seit Corona zum Beispiel auf den Seiten einer Drogeriekette. Tutorials bieten auch Hersteller von Haarschneidegeräten.

Haare selbst schneiden: Kreative Anleitungen auf Youtube

Äußerst kreativ ist die Anleitung vom sogenannten Heimwerkerking und Youtuber Fynn Kliemann: Bei ihm werden die Haare mit einem Staubsauger angesaugt und einer Schablone geschnitten. Joshua Otto aus Berlin hat es nachgemacht und ist begeistert: „So bekommt man gut alle Haare auf eine Länge, nichts juckt oder kratzt.“

Der 25-Jährige hat sich bereits mehrmals so die Haare geschnitten und will auch gar keinen Profi mehr ranlassen. Er habe absolut keine Lust, mit einer Maske beim Friseur zu sitzen, sagt er. Und außerdem lasse sich viel Geld sparen. Die neue Frisur sei zwar chaotisch, passe aber viel besser zu seinem Typ, als die früher geschniegelten Haare, sagt der ehemalige BWL-Student, der jetzt Tischler lernt. Seine Freunde seien begeistert. Seine Mutter habe die Frisur nur mit „Oh Gott!“ kommentiert, so Otto.

Berliner Friseur-Innung kritisiert Selfmade-Trend

Die Berliner Friseur-Innung sieht Selfmade-Frisuren kritisch: „Das finden wir als Branche nicht toll. Es ist Umsatz, der Betrieben vorenthalten wird“, sagt Geschäftsführer Markus Feix. „Und es ist auch die Frage, ob man hinterher so aussieht, wie man aussehen will“, ergänzt er.

Beatrice Hübschmann schon oft erlebt. „Mal gelingt es, mal nicht. Ich sah schon aus wie ein Trottel. Aber Haare wachsen ja nach und es gibt Mützen“, sagt die Berlinerin, die Videos ihrer Versuche auf Das hat auchschon oft erlebt. „Mal gelingt es, mal nicht. Ich sah schon aus wie ein Trottel. Aber Haare wachsen ja nach und es gibt Mützen“, sagt die Berlinerin, die Videos ihrer Versuche auf Instagram und Tiktok zeigt. In den vergangenen Monaten habe sie ihre Schnitt- und Färbetechnik aber verbessert. „Seit Corona bin ich mein eigener Friseur“, erklärt Hübschmann jetzt.

Dass der Trend zum Selberschneiden Existenzen zerstöre, glaubt sie nicht. „Das Bäckerhandwerk stirbt ja auch nicht aus, nur weil einige Leute ihr eigenes Brot backen. Zum Haareschneiden braucht man Mut, und den bringen die meisten nicht auf“, ist sie überzeugt.

Erste Corona-Welle: Jeder siebte Deutsche griff zur Schere

In der ersten Corona-Welle, als die Friseure in Deutschland sechs Wochen zwangsweise geschlossen hatten, hat immerhin jeder siebte Bundesbürger sich selbst die Haare geschnitten (14 Prozent), wie damals eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab. Weitere 11 Prozent suchten Hilfe und ließen sich die Haare von jemand anderem schneiden.

„Ich wäre da vorsichtig. Friseure haben ihren Beruf nicht umsonst gelernt. Allerdings gibt es ja nichts, was man auch nicht mit Youtube lernen kann“, sagt Stilexperte und Buchautor Bernhard Roetzel („Der Gentleman“). Ein einmonatiger Lockdown sei allerdings auch noch kein Zusammenbruch der Zivilisation. „Haare wachsen langsam, nur etwa zwölf Zentimeter im Jahr“, erklärt er. Roetzel verweist auch auf Bartträger, die nun wieder Wildwuchs im Gesicht fürchten müssen, wenn sie es gewohnt waren, sich den Bart vom Barbier stutzen zu lassen.

Frisierte Bundesliga-Stars sorgen für Diskussionen

Harald Esser, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks. Schließlich seien Profifußballer für viele junge Menschen Vorbilder – und eben auch öffentliche Personen. Unterdessen sorgen frisch frisierte, gestylte und gegelte Fußballprofis bei der deutschen Friseur-Innung für Diskussionen. „Die Friseure sind seit dem 16. Dezember im Lockdown, und wir möchten etwas Solidarität haben. Sie dürfen Fußball spielen, sie gehen ihrem Beruf nach. Und man schaut hin“, sagt, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks. Schließlich seien Profifußballer für viele junge Menschen Vorbilder – und eben auch öffentliche Personen.

Man sehe sehr wohl, dass die Haare vieler Fußballer von Profis gestylt worden sind, sagte Esser. In Kollegenkreisen sei das schon seit einiger Zeit ein Thema. „Und ich denke, wir wollen diese Solidarität, dass sie auch nach außen hin in dieser Zeit eine gewisse Friseur-Abstinenz demonstrieren. Es ist verboten!“

Zentralverband der Friseure verfasst Brief an den DFB

Zudem werden Verstöße bestraft. „Das sind mindestens 250 Euro, die für jede Seite dann fällig werden. Das geht dann bis 2500 Euro bei Wiederholung – und auch bis zu 25.000, wenn da ein System hintersteht“, schilderte der Präsident. „Wir erwarten eigentlich, dass die Vereine ihren Mitarbeitern klar machen, dass es das momentan nicht gibt“, betonte Esser. „Da möge man sich dran halten.“