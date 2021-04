Die dritte Corona-Welle sorgt für hohe Infektionszahlen in Deutschland, ein Ende des Lockdowns ist nach wie vor in weiter Ferne. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strebt zur Bekämpfung der Pandemie einem Bericht zufolge eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes an. Ziel sei es, die Corona-Regeln und -Maßnahmen bundesweit zu vereinheitlichen, berichtete die "Bild"-Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach sollen Landkreise bei erhöhten Inzidenz- und R-Werten sowie unter Berücksichtigung anderer Faktoren dazu verpflichtet werden, ihre Maßnahmen zu verschärfen. Darüber hinaus sprach sich Merkel für einen kurzen, harten und bundesweiten Lockdown aus. Es ist also gut möglich, dass die Corona-Maßnahmen beim nächsten Bund-Länder-Treffen am Montag, 12.04.2021, verschärft werden. Bleiben die Friseursalons offen?