Die Friseure in Baden-Württemberg atmen auf: Für sie endet der harte Lockdown bald. Am 1. März dürfen die Salons wieder öffnen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat angekündigt, die auf dembeschlossene Lockerung in seinem Bundesland umzusetzen. Darüber hinaus werden Grundschulen und Kitas ab dem 22. Februar schrittweise geöffnet.