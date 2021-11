Ungeimpfte überhaupt nicht mehr zum Friseur. Auch nicht mit einem negativen PCR-Test. In Thüringen beispielsweise gilt in Friseursalons die Es gibt Bundesländer, da dürfenüberhaupt nicht mehr zum. Auch nicht mit einem negativen PCR-Test. In Thüringen beispielsweise gilt in Friseursalons die 2G-Regel . Wie ist die Lage in Baden-Württemberg?

Seit Mittwoch 17.11.2021 gilt in Baden-Württemberg die Alarmstufe des Corona-Stufensystems.

die des Corona-Stufensystems. Auch Friseursalons sind von dieser Änderung betroffen – mit neuen Maßnahmen.

sind von dieser Änderung betroffen – mit neuen Maßnahmen. Welche Corona-Regeln gelten in BW aktuell beim Friseur für Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte bezüglich Testpflicht, Maske und Co.?

Friseure in BW: Alarmstufe statt Warnstufe ab 17.11.2021

Seit Mittwoch, 17.11.2021 ist in Baden-Württemberg die Alarmstufe in Kraft. Die Alarmstufe wird ausgerufen, sobald mehr als zwei Tage in Folge über 390 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden müssen. Am Dienstag war das der Fall. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts waren 424 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, 17 mehr als am Vortag. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens sind in der Alarmstufe nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich.

Alarmstufe in BW: 2G oder 3G beim Friseur?

Beim Friseur gilt in der Alarmstufe zwar noch 3G, Menschen die weder genesen oder geimpft sind müssen allerdings einen negativen Test vorweisen. In der Alarmstufe gilt in geschlossenen Räumen generell sowohl für Kunden als auch für Beschäftigte die Maskenpflicht.

PCR-Test oder Schnelltest beim Friseurbesuch in der Alarmstufe?

Während Ungeimpfte in der Basisstufe und in der Warnstufe im Rahmen der 3G-Regel mit einem Schnelltest zum Friseur können, reicht dieser in der Alarmstufe nicht mehr aus. Gilt die Alarmstufe, haben Nicht-Geimpfte nur noch mit einem negativen PCR-Test Zutritt zum Friseursalon.

Corona-Regeln beim Friseur in BW: OP-Maske oder FFP2-Maske in der Alarmstufe?

Anders als in Bayern gab es in Baden-Württemberg nie eine generelle FFP2-Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen, also auch im Friseursalon, gilt für Kunden und Beschäftigte zwar eine Maskenpflicht. Es reicht jedoch aus, wenn man eine medizinische Maske (OP-Maske) trägt. Auch für Geimpfte und Genesene gilt in Baden-Württemberg beim Friseurbesuch weiterhin eine Maskenpflicht.

Friseure BW: Testpflicht für Beschäftigte gilt in der Alarmstufe

In der Alarmstufe besteht eine Testpflicht für Beschäftigte und Selbständige mit direktem Kundenkontakt. Beschäftigte und Selbstständige, die weder genesen noch geimpft sind, benötigen in der Alarmstufe in Baden-Württemberg jedoch keinen negativen PCR-Test. Ein negativer Antigen-Test ist für die sogenannten „körpernahen Dienstleistungen“ auch in der Alarmstufe noch ausreichend.

Wird nicht geimpften oder nicht genesenen Beschäftigten ein entsprechender Test von ihrem Arbeitgeber angeboten, sind sie verpflichtet, das Angebot anzunehmen, oder zweimal pro Woche einen anderweitigen Test durchzuführen oder durchführen zu lassen. Selbstständige müssen sich zweimal pro Woche testen bzw. testen lassen.

