Es gibt Bundesländer, da dürfen Ungeimpfte überhaupt nicht mehr zum Friseur. Auch nicht mit einem negativen PCR-Test. In Thüringen und Bayern beispielsweise gilt in Friseursalons die 2G-Regel. Wie ist die Lage in Baden-Württemberg?

Ab Mittwoch, 24.11., werden in BW noch strengere Corona-Regeln gelten. Es gilt dann die Alarmstufe 2

Auch Friseursalons sind von dieser Änderung betroffen – mit neuen Maßnahmen.

Welche Corona-Regeln gelten in BW aktuell beim Friseur für Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte bezüglich Testpflicht, Maske und Co.?

Friseure in BW: Alarmstufe II statt Alarmstufe ab 24.11.

Ab Mittwoch wird es in BW nochmal strenger. Die Alarmstufe 2 tritt in Kraft. Diese gilt, geben, ab einer landesweiten Intensivbetten-Auslastung von 450 Corona-Patienten oder ab einer 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz von 6 gilt. Da dem Landesgesundheitsamt bereits am Montag (22. November) 489 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen gemeldet wurden, tritt sie am Mittwoch in Kraft.

Viele Bereiche des öffentlichen Lebens sind in der Alarmstufe II nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich.

Alarmstufe in BW: 2G oder 3G beim Friseur?

Beim Friseur gilt in der Alarmstufe 2 zwar noch 3G (PCR). Menschen, die weder genesen noch geimpft sind, müssen für einen Friseurbesuch einen negativen PCR-Test vorweisen. Sowohl für Kunden als auch für Beschäftigte gilt die Maskenpflicht.

PCR-Test oder Schnelltest beim Friseurbesuch in der Alarmstufe?

Während Ungeimpfte in der Basisstufe und in der Warnstufe im Rahmen der 3G-Regel mit einem Schnelltest zum Friseur können, reicht dieser in der Alarmstufe 2 nicht mehr aus. Gilt die Alarmstufe II, haben Nicht-Geimpfte nur noch mit einem negativen PCR-Test Zutritt zum Friseursalon.

Corona-Regeln beim Friseur in BW: OP-Maske oder FFP2-Maske in der Alarmstufe?

Anders als in Bayern gab es in Baden-Württemberg nie eine generelle FFP2-Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen, also auch im Friseursalon, gilt für Kunden und Beschäftigte zwar eine Maskenpflicht. Es reicht jedoch aus, wenn man eine medizinische Maske (OP-Maske) trägt. Auch für Geimpfte und Genesene gilt in Baden-Württemberg beim Friseurbesuch weiterhin eine Maskenpflicht.

Friseure BW: Testpflicht für Beschäftigte gilt in der Alarmstufe

In der Alarmstufe besteht eine Testpflicht für Beschäftigte und Selbständige mit direktem Kundenkontakt. Beschäftigte und Selbstständige, die weder genesen noch geimpft sind, benötigen in der Alarmstufe 2 in Baden-Württemberg ebenfalls einen negativen PCR-Test. Ein negativer Antigen-Test ist für Beschäftige dann nicht mehr ausreichend.

Friseure und Barbershops dürfen außerdem nur Friseurdienstleistungen erbringen, also beispielsweise nicht auch noch Augenbrauen zupfen.

Bayern: Aktuelle Corona-Regeln beim Friseurbesuch

Wegen der zahlreichen Covid-Patienten auf den Intensivstationen steht die bayerische Corona-Krankenhausampel auf Rot. Damit gelten bayernweit strengere Corona-Beschränkungen. Das hat auch Konsequenzen für den Friseurbesuch. Welche Regeln aktuell beim Friseur in Bayern gelten erfahrt ihr hier.

Neue Corona-Regeln BW ab 24.11.

In Baden-Württemberg wird die Alarmstufe als Maßnahme nicht mehr ausreichen. Die Landesregierung plant deshalb noch strengere Corona-Regeln, teilweise auch Ausgangssperren für Ungeimpfte:

