Die aktuelle Corona-Verordnung in Bayern ist Anfang Oktober überarbeitet worden.

Haben die neuen Regeln Auswirkung auf den Besuch beim Friseur?

Maske , Testpflicht und 3G-Regel – Auf was muss man beim Friseurbesuch achten?

, und Auf was muss man beim Friseurbesuch achten? Wie sieht es mit der Impfung aus? Muss man für den Friseurbesuch geimpft sein?

sein? Ist ein Besuch ohne Termin oder Test möglich?

Die aktuellen Corona-Regeln in Bayern richten sich nach dem bayerischen Warnstufensystem. Dieses besagt, dass ab einem Inzidenzwert von 35 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt in Innenräumen die 3G-Regel gilt. Friseursalons sind von dieser Maßnahme ebenfalls betroffen. Dies hat unterschiedliche Folgen für Geimpfte und Ungeimpfte. Welchen Corona-Test braucht man aktuell beim Friseurbesuch in Bayern? Muss man beim Friseur eine FFP2-Maske tragen? Diese Regeln gelten bezüglich Maskenpflicht, Tests und Impfnachweis.

Friseur in Bayern: Welche Corona-Regeln gelten?

Bei einem Inzidenzwert von über 35 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt, gilt dort in Innenräumen breitflächig der 3G-Grundsatz: Zugang zu vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen haben dann nur noch Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem aktuellen negativen Corona-Test.

Wie die Handwerkskammer München und Oberbayern mitteilt, gilt die 3G-Regel im Handwerk weiterhin für körpernahe Dienstleistungen – wie den Friseur.

im Handwerk weiterhin für körpernahe Dienstleistungen – wie den Friseur. Alle Handwerksbetriebe, also auch Friseure, in Bayern dürfen öffnen , egal wie hoch die Inzidenz ist.

, egal wie hoch die Inzidenz ist. Die 10-Quadratmeter-Regel in Friseursalons in Bayern gilt seit 02.09.21 nicht mehr.

in Friseursalons in Bayern gilt seit 02.09.21 nicht mehr. Ein Mindestabstand zwischen Kunden und zwischen Personal und Kunde wird nur noch empfohlen.

zwischen Kunden und zwischen Personal und Kunde wird nur noch empfohlen. Dass das Haare waschen vor dem Friseurbesuch vorgeschrieben ist, wie es bereits in der Vergangenheit der Fall war, ist derzeit nicht festgehalten.

Maskenpflicht beim Friseur in Bayern: Welche Maske muss man aktuell tragen?

Die FFP2-Maskenpflicht in Bayern entfällt seit 02.09.2021. Die medizinische Maske (“OP-Maske“) ist der Standard in Bayern. In geschlossenen Räumen gilt eine Maskenpflicht. Laut der aktuellen Corona-Verordnung in Bayern gilt für Dienstleistungen eine Maskenpflicht nach der allgemeinen Grundregel – nach dieser ist die FFP2-Maske keine Pflicht mehr.

Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sind von der Maskenpflicht befreit. Die Handwerkskammer für München und Oberbayern informiert darüber, dass die Maske abgenommen werden kann, wenn die Art der Dienstleistung (etwa eine Bartrasur) das Tragen einer Maske nicht möglich macht.

Erreicht die neu eingeführte Krankenhaus-Ampel Stufe Gelb gelten neue Standards: Unter anderem könnte dann die FFP2-Maskenpflicht wieder eingeführt werden.

Corona in Bayern: Die 3G-Regel gilt bald auch für viele Mitarbeiter

In sämtlichen Bereichen in Bayern, in denen die 3G-Regel gilt, also auch beim Friseur, müssen sich von Dienstag (19. Oktober) an neben Besuchern auch alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt an die Regel halten. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen. Auch Betreiber, Beschäftigte und Ehrenamtliche, die Kontakt zu Kunden und Besuchern haben, müssen also geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sein, oder sie müssen regelmäßig einen negativen Test vorweisen. Je nach Bereich muss das ein PCR-Test sein, oder es reicht ein Schnelltest. Den Testnachweis müssen die betreffenden Mitarbeiter an mindestens zwei Tagen pro Woche vorlegen.

Die 3G-Regel gilt unter anderem

bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen,

in Sportstätten,

Fitnessstudios ,

, Theatern,

Opern,

Konzerthäusern,

Kinos ,

, Museen,

Ausstellungen,

in der Gastronomie,

in Hotels,

Hochschulen,

bei Tagungen und Kongressen,

Bibliotheken

und in verschiedensten Freizeiteinrichtungen, etwa in Bädern und Seilbahnen.

Künftig müssen sich überall dort neben den Besuchern also auch alle Mitarbeiter daran halten, wenn sie Kontakt zu den Kunden haben. Sollten Betreiber und Veranstalter nur Geimpften und Getesteten Zutritt gewähren (2G) oder einen PCR-Test verlangen (3G plus), dann gilt für die Mitarbeiter künftig ebenfalls die verschärfte Regel.

Corona-Tests in Bayern: Seit 11. Oktober kostenpflichtig

Für die Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen endet vom 11. Oktober an die Möglichkeit zum kostenlosen Corona-Test. Grund ist, dass die Finanzierung durch die Bundesregierung ausgelaufen ist. Es gibt aber Ausnahmen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat das Ende der kostenlosen Corona-Tests verteidigt. „Das Impfen ist der Weg aus der Pandemie, nicht das Testen“, sagte er dem Bayerischen Rundfunk (BR24). „Wir haben jetzt die Möglichkeit des Impfens, dann glaube ich, ist es konsequent, auch auf der anderen Seite zu sagen, dass wir die Kostenfreiheit von bestimmten Tests zurückfahren und die nicht mehr zu Lasten der Solidargemeinschaft abrechnen.“

Selbsttest, Schnelltest, PCR-Test: Welchen Test braucht man beim Friseur in Bayern?

Wer weder geimpft noch von Covid-19 genesen ist, muss beim Friseurbesuch in Bayern im Rahmen der 3G-Regel einen negativen Corona-Test vorlegen. Für die Art des Tests gibt es verschiedene Möglichkeiten:

PCR-Test , der höchstens 48 Stunden als ist

, der höchstens 48 Stunden als ist Antigen-Schnelltest , der höchstens 24 Stunden alt ist

, der höchstens 24 Stunden alt ist Beaufsichtigter Selbsttest : Der Friseurbetrieb muss den Durchführung des Corona-Selbsttests beaufsichtigen.

: Der Friseurbetrieb muss den Durchführung des Corona-Selbsttests beaufsichtigen. Schülerinnen und Schüler benötigen keinen Test, weil sie regelmäßig in der Schule getestet werden.

benötigen keinen Test, weil sie regelmäßig in der Schule getestet werden. Kinder bis zum sechsten Geburtstag brauchen ebenfalls keinen Test.

Aktuelle Regeln zum Haare waschen beim Friseur in Bayern

In der Vergangenheit, als die Corona-Lage deutlich kritischer war als derzeit, war das Haare waschen vor dem Friseurbesuch vorgeschrieben. Wie das in einzelnen Friseursalons ist, muss erfragt werden. Von der Regierung zumindest ist diese Regel nicht mehr vorgeschrieben.

Ohne Termin oder ohne Test zum Friseur – geht das in Bayern?

Ohne Termin zum Friseur – das ist bereits wieder möglich. Einige Friseursalons bieten es an, ihren Kundinnen und Kunden auch spontan die Haare zu schneiden. Allerdings gilt auch dann die 3G-Regel. Man muss also geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Ohne Corona-Test ist ein Friseurbesuch in Bayern nicht möglich.

