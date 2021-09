Seit Donnerstag, 02.09.21 , gelten in Bayern vollkommen neue Corona-Regeln

, gelten in Bayern vollkommen Änderungen gab es in Bayern bei der 3G-Regel und der FFP2-Maskenpflicht

gab es in Bayern bei der 3G-Regel und der FFP2-Maskenpflicht Das hat auch Auswirkungen auf den Friseurbesuch in Bayern

Welche Regeln beim Friseur in Bayern für Maskenpflicht, Test und 3G-Regel gelten gibt es hier nachzulesen

FFP2-Pflicht und Kundenbegrenzungen fallen weg. Das wirkt sich auch auf die Friseursalons in Bayern aus. Markus Söder spricht von einem „neuen Kapitel“: Bayern stellt seine Corona-Regeln auf neue Füße. Kontaktbeschränkungen,undfallen weg. Das wirkt sich auch auf dieaus.

Wie sind die neuen Corona-Regeln für den Friseur-Besuch in Bayern?

Bei einem Inzidenzwert von über 35 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt, gilt dort in Innenräumen breitflächig der 3G-Grundsatz: Zugang zu vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen haben dann nur noch Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem aktuellen negativen Corona-Test.

Wie die Handwerkskammer München und Oberbayern mitteilt, gilt die 3G-Regel im Handwerk weiterhin für körpernahe Dienstleistungen – wie den Friseur.

im Handwerk weiterhin für körpernahe Dienstleistungen – wie den Friseur. Alle Handwerksbetriebe, also auch Friseure, in Bayern dürfen öffnen , egal wie hoch die Inzidnez ist.

, egal wie hoch die Inzidnez ist. Die 10-Quadratmeter-Regel in Friseursalons in Bayern gilt seit 02.09.21 nicht mehr.

in Friseursalons in Bayern gilt seit 02.09.21 nicht mehr. Ein Mindestabstand zwischen Kunden und zwischen Personal und Kunde wird nur noch empfohlen.

Welche Maske muss man beim Friseur in Bayern aktuell tragen?

Die FFP2-Maskenpflicht in Bayern entfällt seit 02.09.2021. Die medizinische Maske (OP-Maske) ist der neue Standard in Bayern. In geschlossenen Räumen gilt eine Maskenpflicht. Laut der aktuellen Corona-Verordnung in Bayern gilt für Dienstleistungen eine Maskenpflicht nach der allgemeinen Grundregel – nach dieser ist die FFP2-Maske keine Pflicht mehr.

Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sind von der Maskenpflicht befreit. Die Handwerkskammer für München und Oberbayern informiert darüber, dass die Maske abgenommen werden kann, wenn die Art der Dienstleistung (etwa eine Bartrasur) das Tragen einer Maske nicht möglich macht.

Erreicht die neu eingeführte Krankenhaus-Ampel Stufe Gelb – mehr als 1200 Covid-Patienten in Krankenhäusern innerhalb von sieben Tagen – gelten neue Standards: Unter anderem könnte dann die FFP2-Maskenpflicht wieder eingeführt werden.

Schnelltest, Selbsttest, PCR-Test: Welchen Test braucht man beim Friseur in Bayern?

Wer weder geimpft noch von Covid-19 genesen ist, muss beim Friseurbesuch in Bayern im Rahmen der 3G-Regel einen negativen Corona-Test vorlegen. Für die Art des Tests gibt es verschiedene Möglichkeiten: