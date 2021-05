Die „Friends“-Stars nahmen die Sendung auf dem Studiogelände von Warner Bros. im kalifornischen Burbank auf, wo die Original-Serie in den 1990er Jahren gedreht wurde. In dem Trailer kommen als Gäste unter anderem James Corden und Tom Selleck vor. Laut Ankündigung der Produktionsfirma WarnerMedia vom Februar 2020 sollten die Schauspieler ohne festes Drehbuch spielen.

Das Special war ursprünglich für Mai 2020 geplant gewesen, musste aber wegen der Corona-Pandemie )$ mehrmals verschoben werden. „Friends“ dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie um Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe startete im Jahr 1994 in den USA und lief bis 2004. Der Streamingdiensthatte sich die Rechte an sämtlichen Friends-Folgen gesichert. Insgesamt zahlte der Netflix-Konkurrent 425 Millionen für die fünfjährigen Ausstrahlungsrechte aller 236 Folgen.