95 Prozent der Delegierten für den 66-Jährigen. Die digitale Abstimmung muss nun noch rechtsverbindlich per Brief bestätigt werden. Friedrich Merz ist mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden der CDU gewählt worden. Auf dem digital abgehaltenen Parteitag in der Berliner Parteizentrale votierten am Samstag, 22.01.2022, knappfür den 66-Jährigen. Die digitale Abstimmung muss nun noch rechtsverbindlich per Brief bestätigt werden.

Merz rief die Partei in seiner Bewerbungsrede zu einem kraftvollen Neuanfang nach der historischen Niederlage bei den Bundestagswahlen auf. Dabei appellierte er an das Selbstvertrauen und die Staatsbürgerliche Verantwortung der Mitglieder. Die CDU stehe auf einem soliden Fundament und verteidige die bürgerliche Gesellschaft und Familie.

Als wichtigste Aufgabe nannte er eine kraftvolle Opposition im Bund, die anstehenden vier Landtagswahlen in diesem Jahr sowie die Verfassung eines Grundsatzprogramms. Die CDU müsse auch eigene Konzepte vorlegen. Als Themen erwähnte er den Wandel der sozialen Marktwirtschaft in Zeiten des Klimawandels, die innere und äußere Sicherheit sowie die soziale Gerechtigkeit in Zeiten sozialen Wandels.

Im Sinne des eigenen Selbstverständnisses als Christen sei die CDU zugleich demütig und bescheiden, "weil wir auf unserer Welt immer nur die vorletzte Antworten geben". Angesichts der innerparteilichen Auseinandersetzung in den vergangenen drei Jahren mahnt er die Partei zur Geschlossenheit. "Wir nennen uns bürgerlich. Und deshalb müssen wir uns auch selbst so behandeln." Zugleich verlangte er eine neue Einheit mit der CSU.

Neuer CDU-Vorsitzender: Kritik an Wahl von Friedrich Merz

