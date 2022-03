Krieg, hunderttausende Ukrainer sind auf der Flucht. Nachricht mit dem Aufruf „Licht aus, wenn Glocken läuten“. Was ist dran an der Aktion? Woher kommt sie? Wann findet sie statt? Vor einer Woche ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Seitdem herrscht dort, hunderttausende Ukrainer sind auf der Menschen auf der ganzen Welt zeigen in diesen Tagen in Friedensdemonstrationen ihre Solidarität mit den Geflüchteten. Im Internet verbreitet sich aktuell einemit dem Aufruf „Licht aus, wenn Glocken läuten“. Was ist dran an der? Woher kommt sie? Wann findet sie statt?

„Licht aus, wenn Glocken läuten“

Per Whatsapp und auf anderen Netzwerken verbreitet sich aktuell folgende Nachricht: „UKRAINE Heute Abend um 20 Uhr werden die Kirchenglocken läuten. Schaltet auch die Lichter in Euren Häusern solange aus, um Putin zu zeigen, dass wir lieber im Dunkeln sitzen als sein Gas und Öl zu kaufen. Dies ist eine Aktion, die europaweit und zeitgleich in London (19 Uhr), Zentraleuropa (wir), Kiew (21 Uhr) und Moskau (22 Uhr) stattfindet. Leitet diese Nachricht bitte weiter.“

Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ausdrücken und zeigen, dass Protest in ganz Europa stößt. Begleitet wird die Lichter-Aktion von Glockengeläut in weiten Teilen Deutschlands. Einige Gemeinden kündigten an, für einige Minuten die Kirchenglocken läuten zu lassen. Mit der Aktion möchten Menschen ihremit den Menschen in der Ukraine ausdrücken und zeigen, dass Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinem Vorgehen aufin ganz Europa stößt. Begleitet wird die Lichter-Aktion vonin weiten Teilen Deutschlands. Einige Gemeinden kündigten an, für einige Minuten die Kirchenglocken läuten zu lassen.

Diese Nachricht verbreitet sich per Whatsapp und auf anderen sozialen Netzwerken.

© Foto: Amelie Schröer

„Licht aus“: Woher kommt die Aktion?

Von wem die Nachricht, die sich auf den sozialen Netzwerken zur Zeit verbreitet, stammt, lässt sich nicht sagen. Auch konkrete Angaben zur Aktion fehlen, denn „heute Abend“ war zum Zeitpunkt als sich die Nachricht verbreitet hat Mittwochabend. Somit fehlen Datum und Uhrzeit.

Kirchengemeinden läuten Glocken für Ukraine

Kirchengemeinden in Deutschland sein. Sie folgen dem Aufruf europäischer Dombaumeister und Ein möglicher Ursprung der Nachricht können einigein Deutschland sein. Sie folgen dem Aufrufund läuteten als Zeichen der Solidarität am Donnerstag (3.3.2022) um 12 Uhr ihre Kirchenglocken . Auch der Kölner Dom, die Kathedrale in Münster und der Dom in Essen beteiligten sich an der Aktion.

Die Europäische Vereinigung der Dombaumeister hatte dazu aufgerufen, am Donnerstagmittag „jede Minute für einen Tag dieses unsinnigen Krieges“ die Glocken zu läuten. „Wir, die Gemeinschaft der Bauverantwortlichen der großen Kathedral- und Domkirchen Europas von Norwegen bis Malta und von Spanien bis in die Ukraine, möchten zum Krieg in der Ukraine nicht schweigen.“ Die Glocken seien nicht nur ein Zeichen der Solidarität sondern auch der Trauer und des Gebets für alle Betroffenen.

Es gab zwar keinen zentralen Aufruf der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK), der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) oder den Bistümern an die Gemeinden, sich der Aktion der europäischen Dombaumeister anzuschließen. Aber auch in vielen Gemeinden entschieden vor Ort viele, sieben Minuten lang zu läuten. Nach Angaben von DBK und EKD engagieren sich seit dem russischen Einmarsch zahlreiche Bistümer und Pfarrgemeinden, Verbände und Einzelpersonen unter anderem mit Gebeten und Andachten für Frieden in der Ukraine.