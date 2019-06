Aus den Fridays-for-Future-Protesten ist in kürzester Zeit eine gut organisierte, schlagkräftige Umweltbewegung geworden. Wie haben die jungen Aktivisten das geschafft?

Wenn Landelin Winter in die Schule kommt, hat er bereits im Bus gearbeitet. Nicht fürs Abitur, das bei dem 16-jährigen Gymnasiasten aus Eberswalde bald ansteht, sondern für das Klima – Winter ist Aktivist bei Fridays for Future (FFF). Jede Woche, so schätzt er, arbeitet er neben der Schule 40 Stunden für den guten Zweck. Als Leiter der Arbeitsgruppe „Regionalgruppenbetreuung“ greift er jeder neuen FFF-Ortsgruppe unter die Arme. „Ich schicke ihnen eine Mail, helfe ihnen bei Fragen zu Aktionen oder Demos.“

Winter reicht dafür ein Griff in die Hosentasche. Er und der Rest der jungen Umweltbewegung bedienen sich einer Arbeitsweise, die aus Lehrbüchern für digitales Arbeiten stammen könnte: Sie arbeiten mobil, flexibel, agil – und zwar jederzeit und überall: „Die meiste Arbeit erledige ich vom Handy aus.“ Während Unternehmensberater oft daran verzweifeln, moderne Arbeitsweisen zu etablieren, haben die 15- bis 25-Jährigen das digitale Arbeiten von sich aus entwickelt.

Fridays for Future: Unabhängige Gruppen in mehr als 500 Städten

In mehr als 500 Städten gibt es unabhängige FFF-Gruppen, die die wöchentlichen Schulstreiks organisieren. Von Schwäbisch Hall bis nach Kiel haben sie eines gemeinsam: Sie organisieren sich über Whatsapp-Gruppen. Winter stellt sicher, dass sie ans gesamtdeutsche Netz angeschlossen werden. „Wir sorgen dafür, dass die Neuen Delegierte wählen.“ Über diese zwei bis drei „Delis“ pro Stadt nehmen die Ortsgruppen am bundesweiten Diskurs teil. Weil Whatsapp nur 256 Mitglieder pro Gruppe zulässt, gibt es vier Delegiertengruppen.

Ortsgruppen stellen so Aktionen vor, die für ganz Deutschland interessant sein könnten. Konzepte werden diskutiert. „Wenn etwa die Finanz-AG etwas erarbeitet hat, wird das hier diskutiert“, erklärt Winter. Es gelten feste Regeln: So können Ortsgruppen, wenn nötig, für ihre Ausgaben auf bis zu 300 Euro im Monat zurückgreifen. Alles was darüber hinausgeht muss bei der Finanz-AG mit Kostenvoranschlag beantragt werden.

20 solcher Arbeitsgruppen haben sich inzwischen gebildet. Von einer „Awareness“-Gruppe, die sich um Konflikte kümmert, einer Presse-AG, die Medienanfragen bearbeitet bis zur Webseiten-AG, die die Internetpräsenz betreut, haben alle ihre Aufgaben, die sie autark bearbeiten. Eine Taskforce kümmert sich darum, dass alle wichtigen Informationen wieder bei der Basis, den Ortsgruppen landen.

Gremien statt Anführern

Protestforscher Sebastian Haunss von der Uni Bremen ist von der Organisation begeistert: „Das sie das in der kurzen Zeit auf die Reihe bekommen haben, ist bemerkenswert.“ Haunss glaubt, dass Schülerselbstverwaltungen und Erfahrungen aus politischen Jugendorganisationen dazu beigetragen haben. Er sieht jedoch eine Gefahr: Die Fokussierung der Medien auf einzelne Köpfe wie Luisa Neubauer. Denn die 23-jährige Geografie-Studentin sei durch keine Wahl legitimiert worden. In der Bewegung sorgte das bereits für Unmut.

Neubauer weist eine Führungsrolle von sich: „Wir sind ein basisdemokratisches Projekt, wir haben viele talentierte Menschen bei uns, jeder kann sich einbringen.“ Die Rolle des Kopfes nimmt in der Organisation vielmehr ein Gremium ein: die sonntägliche Telefonkonferenz. „Jeder Delegierte kann und soll daran teilnehmen“, erklärt Winter. Wegen der vielen Teilnehmer kann sich die auch schon mal über Stunden hinziehen.

Feedback in der Konferenz

Feedback zu den Streiks wird hier ausgetauscht, Plakate werden abgestimmt, Arbeitsgruppen stellen Konzepte und Befugnisse zur Abstimmung. Kooperationen, ob etwa Software der Deutschen Umwelthilfe benutzt wird oder ob man auf der Startseite der umweltfreundlichen Suchmaschine Ecosia erscheinen soll, werden besprochen. Die Delegierten reichen die Informationen zurück zu den Ortsgruppen, die jeweils eine Stimme und zwei Wochen Zeit haben, diese abzugeben – meist über Google-Dokumente.

Kann das eine Blaupause für die Zukunft politischer Teilhabe sein? Die SPD etwa rätselt bereits seit den zahlreichen Parteieintritten während des Hypes um Ex-Parteichef Martin Schulz darüber, wie sie die Neumitglieder einbinden kann, die zwar Lust auf Politik, nicht aber auf die Ochsentour durch die Ortsvereine haben. Haunss ist skeptisch: „Die Grünen haben ja zu Beginn versucht, basisdemokratische und egalitäre Prinzipien zu praktizieren. Im parlamentarischen Betrieb haben sie das nur kurz durchgehalten.“ Parteien mit ihren Ämtern und Kandidaten funktionierten einfach nach anders als soziale Bewegungen.