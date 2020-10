Die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund kämpft bei den French Open in Paris am Mittwoch um den Einzug in das Halbfinale. Die 32-Jährige aus Metzingen trifft im ersten Match des Tages (12.00 Uhr/Eurosport) auf die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien. Für Siegemund ist es das erste Viertelfinale im Einzel bei einem Grand-Slam-Turnier. Anschließend stehen sich in Paris die beiden US-Amerikanerinnen Danielle Collins und Sofia Kenin gegenüber.

Bei den Herren kommt es zum Viertelfinal-Duell zwischen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien und dem Spanier Pablo Carreño Busta. Dieser hatte am Montagabend den deutschen Profi Daniel Altmaier im Achtelfinale bezwungen. Zudem treffen der Grieche Stefanos Tsitsipas und Andrej Rubljow aus Russland aufeinander.