Einige der verwahrlosten Tiere von einem Hof in Mengen (Kreis Sigmaringen) könnten bald ein neues Zuhause finden: Zwölf Menschen haben sich schon dazu bereit erklärt, Tiere bei sich aufzunehmen, wie ein Sprecher des Landratsamts Sigmaringen am Dienstag sagte. Gemeldet hätten sich unter anderem Landwirte, Privatleute und Tierschutzvereine. „Wir sind optimistisch, dass wir die Tiere alle versorgt bekommen.“ Die Tiere wurden am Dienstag eingefangen, um sie danach auf die verschiedenen Stellen zu verteilen.

Bei der Zwangsräumung des Hofes am Samstag hatten Gerichtsvollzieher und eine Tierschutzorganisation sieben Schweinekadaver sowie unter anderem 40 lebende Katzen, 38 Hängebauchschweine, Schafe, Ziegen, Pferde, Ziervögel, Boas und Emus gefunden. Laut Polizei standen die Tiere teils bis zum Bauch im Dreck und die Stallungen unter Wasser. Gegen den Halter wird nun wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermittelt und ein Tierhalteverbot geprüft.