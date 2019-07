Im Prozess um eine Brandstiftung auf einem Ferienhof in Gaienhofen (Kreis Konstanz) ist der Angeklagte am Landgericht Konstanz freigesprochen worden. Das sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch. Nähere Details zur Urteilsbegründung wurden zunächst nicht bekannt. Dem 43-Jährigen war neben der Brandstiftung auch versuchter Mord vorgeworfen worden, weil er laut Anklage bei der Tat im Juli 2018 mutmaßlich den Tod von Menschen in Kauf genommen haben soll. Bei dem Großbrand auf dem Bauernhof am Bodensee war im vergangenen Sommer ein Millionenschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

