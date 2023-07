Weit über 100 Einsatzkräfte der Polizei suchen derzeit ein entlaufendes Wildtier in Kleinmachnow. An der Suche nach dem Ausreißer waren in der Nacht auch Hubschrauber der Landes- und Bundespolizei beteiligt. Über die Warnapps NINA, KatWarn und Biwapp, sowie über die sozialen Medien warnt die Polizei davor, das Haus zu verlassen. Am Mittag erklärte Polizeisprecher Daniel Keip, dass auch ein gepanzertes Fahrzeug unterwegs sei, um die Bevölkerung zu schützen.

Inzwischen bestätigt die Polizei, dass es sich bei dem entlaufenden Tier um eine Raubkatze handelt. Nach jüngsten Angaben geht die Polizei von einer Löwin aus. Woher das Tier stammt, ist jedoch noch vollkommen unklar, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt. „Niemand vermisst aktuell einen Löwen, weder Zoo noch Tierpark oder Zirkus“, sagte Daniel Keip von der Polizeidirektion West auf Nachfrage.

UPDATE 11 Uhr: Welche Gefahr geht von der Löwin aus?

Twitter-Video zeigt Löwen am Straßenrand bei Kleinmachnow

Ein kurzer Videoclip, der von einem Nutzer auf Twitter veröffentlicht wurde, zeigt eine Löwin, der an einer Waldkante bei Kleinmachnow unterwegs war. Das Video tauchte etwa gegen 2 Uhr in einem Post auf Twitter auf. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei bereits auf der Suche nach dem Wildtier.

Ob das Video tatsächlich die gesuchte Raubkatze zeigt, ließ sich am Morgen nicht bestätigen. Polizeisprecher Daniel Keip geht aber davon aus, „dass das Video echt ist“ und kein Fake. Auch der Bürgermeister von Kleinmachnow, Michael Grubert, geht von der Authenzität der Aufnahmen aus. Das sagte er am Donnerstagnachmittag. „Es handelt sich wohl um ein echtes Wildtier.“

Polizei warnt in Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow

Zunächst hatte die Polizei gegen 1 Uhr Warnmeldungen über die Warnapps NINA und Biwapp herausgegeben. Nun warnt die Behörde auch auf ihrem Twitter-Kanal vor einer akuten Gefahr.

Darin heißt es: „Bitte meiden Sie es aufgrund eines entlaufenden Wildtieres aktuell im Bereich Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf (PM), das Haus zu verlassen und holen Sie auch Ihre Haustiere ins Haus“.

Die Gemeinde Kleinmachnow hat auf die Suche nach dem entlaufenen Raubtier reagiert, hält aber Einrichtungen offen. Die Kitas seien geöffnet, die Kinder dürften aber nicht raus in den Garten, sagte eine Sprecherin der Gemeinde. Auch das Rathaus bleibe offen. Den Händlern am Markt sei empfohlen worden, keine Stände aufzubauen. „Es sind kaum Leute da“, sagte die Sprecherin.

Von Spaziergängen in Wäldern wird dringend abgeraten

Die Polizei hat sich ebenfalls mit Lautsprecherdurchsagen an die Bevölkerung gewandt. Die Bevölkerung sei gebeten, von Spaziergängen in Wäldern abzusehen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West. Eine Ausgangssperre gebe es aber nicht, hieß es.

Auch im angrenzenden Berlin-Zehlendorf hatten Warnapps am Morgen angeschlagen. So wird via KatWarn über eine „Sonderlage“ informiert. In der Warnmeldung, die durch die Berliner Feuerwehr ausgegeben wurde, wird im Bereich der südlichen Landesgrenze vor dem Wildtier gewarnt.

Suche nach Löwen in Kleinmachnow wird weiter fortgesetzt

Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Potsdam auf Nachfrage mitteilt, wurde die Raubkatze während der Suchmaßnahmen zwar kurz gesichtet, konnte jedoch bislang nicht eingefangen werden. Zwei Hubschrauber waren an der Suchaktion in der Nacht beteiligt. Im Laufe des Tages wird die Suche nach der Raubkatze fortgesetzt.

Die Polizei setzt zur Suche nach einem entlaufenen Wildtier auch Drohnen ein. Das sagte der Sprecher der Polizeidirektion West, Daniel Keip. Bei der Suche habe der Schutz der Einsatzkräfte oberste Priorität. Die Polizisten gingen deshalb auch nicht – wie es bei der Suche nach Menschen oft zu sehen ist – in Reihe durch den Wald, sagte der Sprecher. Drohnen sollen die Suche unterstützen.

„Sichtungen werden geprüft und Bereiche kurzzeitig abgesperrt“, sagte der Sprecher. Die Polizei überprüfe derzeit mehrere Waldstücke, an die auch Wohngebiete mit Einfamilienhäusern angrenzten. Das Raubtier ist nach Angaben der Berliner Polizei möglicherweise im Süden der Hauptstadt nahe der Stadtgrenze zu Brandenburg gesichtet worden. Das Berliner Veterinäramt und der Stadtjäger seien informiert worden. Das Raubtier könnte sich nach Angaben der Polizei im Berliner Bezirk Zehlendorf befinden. Kollegen vor Ort würden bei Bedarf sicherstellen, dass Veterinäre das Tier gefahrlos betäuben könnten, teilte die Polizei bei Twitter am Donnerstagnachmittag mit.

Herkunft des Raubtieres noch unbekannt

Viele Fragen sind allerdings noch offen: Bisher hat die Polizei keine Informationen, woher das Tier stammen könnte. Das im Süden von Berlin gesuchte Raubtier stammt nicht aus dem Zoo oder Tierpark Berlin. Darauf haben die Einrichtungen am Donnerstag hingewiesen.

Anhand der kurzen Aufnahmen im Internet sei es nicht auszuschließen, dass es sich um eine Löwin handele, hieß es in einer Stellungnahme. „Mit Sicherheit können wir dies aufgrund der geringen Qualität der Aufnahmen aber nicht bestätigen“, sagte Christian Kern, Zoologischer Leiter von Zoo und Tierpark Berlin.

Die Suchaktion begann bereits in der Nacht. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Tier im Bereich Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf aufhält.

Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark sagte, es seien eine Tierärztin mit vor Ort und zwei Jäger mit Waffen. Wenn man das Tier finde, werde entschieden, ob man mit Betäubung arbeite oder es erschießen müsse. „Das wird je nach Situation entschieden.“ Die Suche nach dem Raubtier sei eine große Herausforderung, meinte die Sprecherin.

In Kleinmachnow fährt die Polizei nun regelmäßig Patrouille, zum Selbstschutz bleiben die Beamten im Wagen. Man geht davon aus, dass die Löwin, wie bei Raubtieren üblich, tagsüber eher irgendwo versteckt döst und erst nachts wieder aktiv wird. Dann haben die Suchmannschaften mehr Chancen, das Tier auch per Hubschrauber und Wärmebildkamera aufzuspüren.

Leben auf den Straßen im Speckgürtel geht weiter

Das Leben auf den Straßen im Villenviertel im Speckgürtel Berlins geht wie gewöhnlich weiter. Die Busse fahren, die Bäcker sind voll. Wer die Anwohner fragt, erfährt, dass einige ihre Kinder, die sonst in den Sommerferien per Rad oder zu Fuß Freunde in der Nachbarschaft besuchen, nun von den Eltern per Auto kutschiert werden. Hundebesitzer überlegen, ob sie statt eine Runde Gassi zu gehen, ihren Vierbeiner nicht lieber erlauben sollen, das Geschäft im Garten zu erledigen.

Die Grundstimmung ist jedoch entspannt. Am Morgen waren teilweise mehr Medien vor Ort als Anwohner. Unter diese hatten sich aber auch einige Schaulustige gemischt, die teilweise per Rad aus Nachbarorten angeradelt kamen. „Es entwickelt sich hier wohl eine Art Löwen-Tourismus‘“, stellte einer der Radioreporter fest.

Bürgermeister ist froh, dass Schulferien sind

Die Suche laufe noch auf Hochtouren, teilte Rathauschef Michael Grubert auf dieser mit. Er sei froh, dass Schulferien sind. „Dadurch hatten wir das Problem von Kindern auf dem Weg zur Schule ab 7.00 Uhr nicht“ Die Kindergärten blieben indes weiter geöffnet. „Das Leben geht ja weiter, daher müssen wir sehen, dass wir die Kinder betreuen können“, sagte Grubert.

Auch die Jugendfreizeiteinrichtung der Gemeinde sei gebeten worden, sich den Tag über im Haus aufzuhalten oder Ausflüge mit einem Bus nach Berlin zu unternehmen. Bei der Suche nach dem Tier sollen zunächst keine Fallen eingesetzt werden, betonte er. „Fallen aufstellen ist eine Maßnahme, die in den nächsten ein, zwei Tagen nicht zielführend sein wird.“ Entgegen zunächst anderslautender Meldungen sei das Tier nach der ersten Sichtung noch in der Nacht von der Polizei ein zweites Mal gesichtet worden, so das Stadtoberhaupt auf der Pressekonferenz.