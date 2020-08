Ein Lottospieler aus Freiburg hat als bundesweit einziger Tipper den Jackpot im Spiel 77 geknackt. Er gewann dabei am Mittwoch rund 1,7 Millionen Euro, wie Lotto Baden-Württemberg am Donnerstag mitteilte. Auf dem Spielschein des Spielers war die siebenstellige Ziffernfolge vermerkt, die als Gewinnzahl in der Zusatzlotterie ermittelt wurde. „Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei eins zu zehn Millionen“, hieß es.

Der Freiburger Treffer sei nun der dritte Millionengewinn im Südwesten innerhalb weniger Tage: Vergangenen Freitag gewann ein Glückspilz aus dem Kreis Ludwigsburg mehr als 38 Millionen Euro, am Samstag gewann ein Spieler aus Stuttgart mehr als 1,7 Millionen.