Höhepunkt der mehrteiligen Auktion ist der Stutzflügel, auf dem Mercury den Queen-Klassiker „Bohemian Rhapsody“ und andere Hits komponierte. Das Yamaha G2 Baby Grand Piano gehörte zu den Lieblingsstücken des 1991 gestorbenen Frontmanns. Es wird gleich am ersten Abend in der The Evening Auction versteigert. Der Schätzwert liegt bei umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro.

Gegenstände von Mercury sind Bietern viel Geld wert

Dazu kommen viele ausgefallene und klassische Möbelstücke, edles Geschirr, Gemälde und andere Kunstgegenstände unter den Hammer. Neben handgeschriebenen Songtexten, Entwürfen und Notizen steht auch die Garderobe des legendären Sängers mit verschiedenen, zum Teil selbst entworfenen Bühnenoutfits der 70er und 80er Jahre zur Auktion.

Viele Auktionsgegenstände erzielten online im Vorfeld Gebote, die den Schätzwert um ein Vielfaches übersteigen. Ein silberner Bartkamm von Tiffany & Co., der ursprünglich auf 400 bis 600 Pfund geschätzt wurde, stand am Dienstag bei 30 000 Pfund (ca. 35 000 Euro).