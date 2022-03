Morgen, am Dienstag den 08.03.2022 ist der Internationale Frauentag. Weltweit wird diesem Tag große Beachtung geschenkt, in vielen Ländern ist er sogar ein Feiertag. Seit mehr als 100 Jahren fordern Frauen weltweit am Weltfrauentag Gleichberechtigung und prangern Ungleichheit und Gewalt an. Dieser Tag ehrt die Frauen, doch wie gratuliert man ihnen zu diesem Tag am besten?

Einfach „Herzlichen Glückwunsch“ oder „Alles Liebe zum Frauentag“? Wir haben euch die besten und inspirierendsten Sprüche, Zitate und Bilder zum Weltfrauentag 2022 im Überblick.

Weltfrauentag Sprüche: Zitate, die inspirieren

Lass dich nicht unterkriegen! Sei frech und wild und wunderbar! (Astrid Lindgren)

Sei die Heldin deines Lebens, nicht das Opfer. (Nora Ephron)

Viele Frauen sind auf ihren guten Ruf bedacht, aber die anderen werden glücklich. (Josephine Baker)

Der schlimmste Fehler von Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn. (Irmtraud Morgner)

Wenn du nicht in die Masse passt, ist das vielleicht, weil du dazu bestimmt bist zu führen. (Marylin Monroe)

Die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. (Rosa Luxemburg)

Frauen sind erst dann erfolgreich, wenn niemand mehr überrascht ist, dass sie erfolgreich sind. (Emmeline Pankhurst)

Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. (Simone de Beauvoir)

Man muss an seine Berufung glauben und alles daransetzen, sein Ziel zu erreichen. (Marie Curie)

Der effektivste Weg etwas zu tun, ist es zu tun. (Amelia Earhart)

Eine Frau ist wie ein Teebeutel – du kannst erst beurteilen, wie stark sie ist, wenn du sie ins Wasser wirfst. (Eleanor Roosevelt)

Gib niemals auf, für das zu kämpfen, was du tun willst. Mit etwas, wo Leidenschaft und Inspiration ist, kann man nicht falsch liegen. (Ella Fitzgerald)

Weltfrauentag 2022: Freche Sprüche

Männer kann man überreden, Frauen muss man überzeugen. (Barbara Streisand)

Emanzipation ist das Bestreben der Frauen, auf das Niveau von Männern herabzusteigen. (Hanns Dietrich von Seydlitz)

Eine gescheite Frau hat Millionen geborener Feinde: alle dummen Männer. (Marie von Ebner-Eschenbach)

Es hat keinen Sinn, mit Männern zu streiten, sie haben ja doch immer unrecht. (Zsa Zsa Gabor)

Frauen machen sich nur deshalb so hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand. (Doris Day)

Ein Mann kann anziehen, was er will – er bleibt doch nur ein Accessoire der Frau. (Coco Chanel)

Wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, wenden Sie sich an einen Mann. Wenn Sie etwas getan haben wollen, wenden Sie sich an eine Frau. (Margaret Thatcher)

Niemand ist den Frauen gegenüber aggressiver oder herablassender als ein Mann, der seiner Männlichkeit nicht ganz sicher ist. (Simone de Beauvoir)

Videos zum Weltfrauentag 2022

Youtube Run The World (Girls) - Beyoncé

Youtube Grüße zum Weltfrauentag 2021

Frauentag 2022: Aktionen und Demos

Der 8. März ist aber nicht nur ein Tag, an dem man den Frauen gratuliert und Blumen schenkt. Auch wenn das gerne gesehen wird – Frauenrechtlerinnen sagen dazu gerne mal: Wir wollen keine Blumen, wir wollen Gleichberechtigung. Aus diesem Grund finden weltweit am Internationalen Frauentag auch Demos und Aktionen statt. Mehr dazu findet ihr hier in diesem Artikel: