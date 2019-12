Ob kurzfristig Weihnachtsgeschenke beschafft werden sollten, ist nicht überliefert: Frauen haben Parfüm im Wert von mehreren Hundert Euro geklaut. Nach Polizeiangaben vom Freitag ließen eine 29- und 31-Jährige sowie eine Unbekannte zu Wochenbeginn in einem Laden in Lörrach zunächst Produkte im Wert von mehr als 1000 Euro mitgehen und flüchteten. Allerdings schien der 29- und 31-Jährigen die Beute nicht zu genügen und sie kehrten am Donnerstag in die Drogerie zurück. Diesmal erwischte sie der Ladendetektiv; im Korb hatten die beiden Parfümflaschen im Wert von rund 1600 Euro. Den Angaben zufolge erkannte der Detektiv die Verdächtigen wieder.

