Stuttgart Frau wird von Einbrechern gefesselt und ausgeraubt

Stuttgart / DPA

Eine 60-Jährige ist in Stuttgart von zwei Einbrechern in ihrem Haus gefesselt und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag war die Frau im Wohnzimmer, als das Duo über ein aufgehebeltes Fenster ins Haus eindrang. Sie hörte Geräusche, schaute nach und traf auf die Männer. Einer von ihnen fixierte sie am Boden und hielt ihr den Mund zu. Der andere suchte nach Beute. Die Männer entkamen mit Schmuck und einer Uhr im Wert von mehreren tausend Euro sowie mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Frau konnte sich von den Fesseln selbst befreien. Sie wurde von den Tätern leicht im Gesicht verletzt.