Eine Frau ist mit ihrem Wagen gegen zwei Autos gekracht, nachdem sie einem vermeintlichen Rettungswagen freie Bahn schaffen wollte. Danach habe sie mit ihrem Wagen noch ein weiteres Auto erwischt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie wurde bei dem Unfall am Montagabend leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass kein Rettungswagen hinter ihr war. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde in beide Richtungen gesperrt. Es entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro.