Eine 53 Jahre alte Frau ist in St. Georgen im Schwarzwald-Baar-Kreis mit dem Versuch gescheitert, ihr nass gewordenes Telefon in einer Mikrowellen zu trocknen. Das schnurlose Gerät verschmorte in der Nacht zum Dienstag, wie die Polizei mitteilte. Zudem gab es eine starke Rauchentwicklung, die den Brandmelder in dem Gebäude auslöste. Die Feuerwehr rückte an, ein Feuer brach den Angaben zufolge jedoch nicht aus. Telefon und Mikrowelle seien aber nicht mehr zu gebrauchen.

Die Feuerwehr lüftete die verrauchten Räume. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Vorfall ereignete sich in der Teeküche eines Altenheimes.

Pressemitteilung