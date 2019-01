Karlsruhe / DPA

Ein Unbekannter hat in Karlsruhe versucht, einer Frau die Handtasche zu entreißen und sie dabei im Gesicht verletzt. Der Mann hatte sich der 37-jährigen Frau in der Nacht zum Samstag von hinten genähert und an ihrer Tasche gezerrt, wie die Polizei mitteilte. Als die Frau an ihrer Tasche festhielt und zu schreien begann, schlug ihr der Täter ins Gesicht und flüchtete zu Fuß. Die 37-Jährige erlitt eine Schwellung unter dem Auge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mitteilung der Polizei