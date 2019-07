Nach einem Nachbarschaftsstreit hat eine 49 Jahre alte Frau die Nacht zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam verbringen müssen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Angaben nach soll die Frau am späten Dienstagabend in Sinzheim (Kreis Rastatt) mit Nachbarn wegen Unrats in einer gemeinsam genutzten Garage in Streit geraten sein und diese beleidigt und getreten haben. Anwohner alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte verdächtigten die Frau zudem, zuvor betrunken Auto gefahren zu sein. Sie ordneten eine Blutprobe in einem Krankenhaus an. Dort sei die Frau wieder rabiat geworden und habe die Beamten beleidigt,hieß es im Polizeibericht. Ein Alkoholtest ergab rund zwei Promille.

Pressemitteilung