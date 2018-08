Schwieberdingen / DPA

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag eine Frau in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Die Fußgängerin war am Morgen von einem Lastwagen mit Anhänger erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie starb. Nähere Informationen zum Hergang und den Beteiligten gab es zunächst nicht.