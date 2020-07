Eine 52-jährige Frau hat sich bei einem Küchenbrand am Donnerstag schwere Verletzungen zugezogen. Sie wollte in ihrer Wohnung in Wangen im Allgäu bei einer noch brennenden Lötlampe die Gaskartusche wechseln, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei explodierte die Gaskartusche. Die Frau wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht.