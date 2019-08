Eine leblos im Wasser treibende Frau haben Rettungskräfte bei Gailingen am Hochrhein (Landkreis Konstanz) aus dem Fluss geborgen. Die etwa 70-Jährige wurde wiederbelebt, starb aber in der Nacht auf Dienstag in einem Krankenhaus. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass die Unbekannte beim Baden in der Nähe eines Rheinstrandes verunglückt ist. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, sagte ein Sprecher. Ihre Identität war zunächst unklar. Der Polizei lag keine Vermisstenmeldung vor.

Mitteilung der Polizei