Bei einem Sturz von einem Pedelec auf regennasser Fahrbahn hat sich eine 53-Jährige in Osterburken im Neckar-Odenwald-Kreis schwer verletzt. Obwohl sie einen Helm trug, zog sie sich bei dem Unfall am Samstagabend im Ortsteil Hemsbach schwere Gesichtsverletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Pressemitteilung der Polizei