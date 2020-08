Fünf Tage nach einem Badeunfall in einem Freiburger See ist eine 26 Jahre alte Frau gestorben. Sie erlag am Dienstag ihren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Nichtschwimmerin war am Donnerstagabend beim Baden plötzlich untergegangen. Ein Rettungsschwimmer, der zufällig an dem See war, holte sie aus dem Wasser und konnte sie zunächst wiederbeleben.