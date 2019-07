Infolge eines Feuers in ihrer Wohnung ist eine 53 Jahre alte Frau in Remchingen (Enzkreis) gestorben. Nach Polizeiangaben hatten Anwohner am Mittwoch Rauch in dem Mehrparteiengebäude bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Einsatzkräfte fanden die Frau tot in einer der Wohnungen. Die Polizei vermutet, dass achtloser Umgang mit Zigaretten den Brand ausgelöst hatte. Todesursache war demnach nach wohl eine Rauchgasvergiftung.

Pressemitteilung