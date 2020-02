Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Reutlingen ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Wagen seien am Dienstagmorgen aus noch unbekannter Ursache auf einer Landstraße zwischen Sonnenbühl und Engstingen kollidiert, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Näheres zum Unfallhergang und ob es weitere Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt. Die L230 war am Morgen an der Unfallstelle voll gesperrt.