Rottweil Frau nach Bluttat an Kindern in Psychiatrie untergebracht

Frau nach Bluttat an Kindern in Psychiatrie untergebracht

Rottweil / DPA

Die Frau, die Ende Januar im Landkreis Rottweil ihre eigene Tochter getötet haben soll, ist in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Dort werde sie bis zum Hauptverfahren bleiben, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Rottweil, Frank Grundke, am Freitag mit. Laut einem psychiatrischen Gutachten ist die 56-Jährige schuldunfähig. Der Haftbefehl wegen Totschlags und versuchten Mordes wurde aufgehoben. Zuvor hatte der „Schwarzwälder Bote“ darüber berichtet.

Die Frau hatte nach Angaben der Ermittler ihre 22-jährige Tochter in Hardt erstochen und danach in Schramberg ihren 25-jährigen Sohn mit einem Messer schwer verletzt. In dessen Wohnung wurde sie festgenommen. Nach Grundkes Worten wird die einer Anklage ähnliche Antragsschrift in etwa zwei Monaten an das Landgericht Rottweil geschickt.

PM vom 28.1.2019