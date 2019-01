Freiburg Frau in Freiburg angegriffen: DNA führt zu Verdächtigem

Freiburg / DPA

Knapp zweieinhalb Jahre nach einem sexuellen Übergriff in der Freiburger Innenstadt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter identifiziert. Es handele sich um einen 20 Jahre alten Mann, teilten die Ermittler am Montag mit. Er sei wegen eines ähnlichen Verbrechens seit November vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Dort habe er eine Speichelprobe abgeben müssen. Über diese sei ihm nun auch die Tat vom August 2016 nachgewiesen worden. Der Mann hatte damals den Angaben zufolge nachts auf dem Freiburger Münsterplatz eine 50 Jahre alte Frau bedrängt und sexuell attackiert. An der Hose des Opfers hatte er DNA-Spuren hinterlassen. Diese Spuren hatte die Polizei bislang niemandem zuordnen können.

Festgenommen worden war der Mann im vergangenen November, nachdem er ebenfalls in Freiburg nachts zwei Frauen sexuell attackiert hatte. Über Videoaufzeichnungen einer Parkgarage war die Polizei auf seine Spur gekommen. Der Mann war zuvor laut den Ermittlern bereits wegen Gewalt- und Drogenkriminalität mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

