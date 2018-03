Heilbronn Frau bei Streit mit Autofahrer verletzt

Heilbronn / DPA

Eine 35-jährige Autofahrerin ist in Heilbronn bei einem Streit mit einem aggressiven anderen Autofahrer (45) verletzt worden. Der Mann sei zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit dicht an ihren Wagen herangefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend habe er die Frau überholt, mit einer Vollbremsung zum Stillstand gezwungen und beschimpft.

Wenig später habe er sie erneut bedrängt. Als die Frau ihr Auto zurücksetzte, sei sie damit gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen. Laut Polizei stieg die Frau aus und fotografierte den aggressiven Fahrer, der sie daraufhin anfuhr und verletzte. Die Polizei sucht nun Zeugen für das Geschehen, das sich bereits am Freitag abgespielt habe.

