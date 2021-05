Die Europameisterschaft 2021 steht bevor und Frankreich hat seine Sensation: Real-Profi Karim Benzema wurde von Nationaltrainer Didier Deschamps heute Abend, am 18.05.2021, für den französischen EM-Kader 2021 nominiert.

Der Stürmer von Real Madrid wurde vor mehr als fünf Jahren aus der „Equipe Tricolore“, wie die Nationalmannschaft Frankreichs genannt wird, verbannt. Der 33-Jährige sorgte für einen Skandal, als er seinen Nationalmannschafts-Kollegen Mathieu Valbuena mutmaßlich mithilfe eines Sexvideos erpresste. Der Fall soll in Frankreich im Oktober vor Gericht verhandelt werden.

Nominierung von Karim Benzema: Der Real-Stürmer fährt für Frankreich zur EM

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps sorgt mit der Nominierung von Karim Benzema für die EM für Aufsehen. Der Real-Stürmer war lange suspendiert. Die Statistik und die aktuelle Form jedenfalls sprechen für Benzema: In 33 Spielen konnte der Stürmer in dieser Saison für Real Madrid 22 Tore erzielen. Dazu kommen 8 Torvorlagen und sechs Tore in der Champions League.

Am heutigen Dienstagabend, den 18.05.2021 um 20:30 Uhr wurde von Deschamps sein 26-Mann-Kader bekannt geben.

Das ist der Kader von Frankreich für die EM 2021

Tor: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Mike Maignan (OSC Lille), Steve Mandanda (Olympique Marseille)

Abwehr Lucas Digne (FC Everton), , Lucas Hernández (FC Bayern), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain),Benjamin Pavard (FC Bayern), Jules Kounde (FC Sevilla), Clément Lenglet (FC Barcelona), Léo Dubois (Olympique Lyon), Benjamin Pavard (FC Bayern), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (FC Chelsea)

Mittelfeld: N'Golo Kanté (FC Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (FC Bayern), Thomas Lemar (Atlético Madrid),Adrien Rabiot (Juventus Turin), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur),

Sturm: Kingsley Coman (FC Bayern), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (FC Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

