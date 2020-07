Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie hatte Frankreich 7.578 Neuinfektionen an einem einzigen Tag – dem 31. März. Davon sind unsere französischen Nachbarn im Moment zum Glück weit entfernt. Trotzdem machen sich die Behörden Sorgen. Im Juni hatte der Tag mit den meisten Neuinfektionen, der 26. Juni, 1.588 Fälle. Im Juli gab es alleine drei Tage mit über 2.000.

Frankreich: über 2.500 Neuinfektionen an zwei Tagen

Covid-19 gestorben. Nur sechs Länder mussten laut John Hopkins mehr Todesopfer betrauern. Alleine am 15. und 27. Juli kamen über 2.500 mit dazu. Am Donnerstag wurden immerhin 1.377 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt hat Frankreich laut der John Hopkins Universität 210.465 bestätigte Fälle. 30.123 Menschen sind mit oder an Covid-19 gestorben.

Wegen der steigenden Infektionszahlen hat Frankreichs Regierung den örtlichen Behörden mehr Spielraum bei der Maskenpflicht gegeben. Um die Ausbreitung von Covid-19 einzuschränken, könnten die Präfekturen nun die Maskenpflicht auf öffentliche Plätze ausdehnen, erklärte Gesundheitsminister Olivier Véran am Freitag. Diese Entscheidung könne vor Ort je nach Gesundheitslage getroffen werden.

Lille führt Maskenpflicht in Fußgängerzone ein

Lille reagierte sofort und kündigte für die Stadt eine Maskenpflicht etwa in der Fußgängerzone an. Auch auf Parkplätzen an Einkaufszentren oder in Parks ist die Maske verpflichtend. Eigentlich sind in Frankreich Masken nur in geschlossenen Räumen mit Publikumsverkehr Pflicht. Das sind zum Beispiel Geschäfte, Restaurants und Behörden. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen die Menschen eine Corona-Schutzmaske tragen.

Einige Städte - etwa in der Bretagne - hatten bereits eigenmächtig zuvor eine Maskenpflicht an der frischen Luft eingeführt. Andere Orte wie zum Beispiel die Hafenstadt Quiberon haben den Zugang zum Strand eingeschränkt. Abends und in der Nacht ist dieser nicht mehr zugänglich. Auf der Halbinsel in der Bretagne hatten Behörden zuletzt sehr viele Fälle identifiziert. Verantwortliche auch in anderen Badeorten wie Sables-d'Olonne oder Biarritz an der Atlantikküste hatten moniert, dass sich an den Stränden abends junge Menschen in großen Gruppen treffen würden.

Kostenloser Corona-Schnelltest in Paris

Wegen der steigenden Zahlen rufen Gesundheitsbehörden immer wieder zur Vorsicht auf. Am Pariser Seinevergnügen Paris Plages können sich Besucher zum Beispiel kostenlos mit einem Corona-Schnelltest testen lassen.