Die 72. Formel-1-Saison ist in vollem Gange. Mit 23 Rennen stehen in diesem Jahr so viele Grands Prix auf dem Programm wie noch nie zuvor. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es nur 17 Rennen, die auf neun Strecken gefahren wurden. Nach den ersten drei WM-Stationen in Bahrain, Imola und Portimao startet das nächste Rennen am kommenden Wochenende in der spanischen Metropole Barcelona auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Die weiteren Termine mit allen Startzeiten findet ihr hier im Rennkalender der Formel-1-Weltmeisterschaft 2021.

Formel 1 Rennkalender 2021: Termine, Startzeiten, Zeitplan

Die Formel-1-WM 2021 startete am 28. März 2021 mit dem Großen Preis von Bahrain. Auf fünf verschiedenen Kontinenten finden dann in diesem Jahr insgesamt 23 Rennen statt – zumindest wenn die Corona-Lage die zulässt. Planmäßiger Schlusspunkt der Saison bildet dann am 12. Dezember 2021 der Große Preis von Abu Dhabi.

Der aktuelle Rennkalender der Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 mit allen Terminen und Startzeiten (MEZ) der Rennen im Überblick:

5. Rennen: Großer Preis von Monaco (Monte Carlo) am 23. Mai, 15:00 Uhr

6. Rennen: Großer Preis von Aserbaidschan (Baku) am 6. Juni, 14:00 Uhr

7. Rennen: Großer Preis der Türkei (Istanbul) am 13. Juni, 15:00 Uhr

8. Rennen: Großer Preis von Frankreich (Le Castellet) am 27. Juni, 15:00 Uhr

9. Rennen: Großer Preis von Österreich (Spielberg) am 4. Juli, 15:00 Uhr

10. Rennen: Großer Preis von Großbritannien (Silverstone) am 18. Juli, 16:00 Uhr

11. Rennen: Großer Preis von Ungarn (Budapest) am 01. August, 15:00 Uhr

12. Rennen: Großer Preis von Belgien (Spa-Francorchamps) am 29. Augus, 15:00 Uhr

13. Rennen: Großer Preis der Niederlande (Zandvoort) am 05. September, 15:00 Uhr

14. Rennen: Großer Preis von Italien (Monza) am 12. September, 15:00 Uhr

15. Rennen: Großer Preis von Russland (Sotschi) am 26. September, 14:00 Uhr

16. Rennen: Großer Preis von Singapur am 03. Oktober, 14:00 Uhr

17. Rennen: Großer Preis von Japan (Suzuka) am 10. Oktober, 07:00 Uhr

18. Rennen: Großer Preis der USA (Austin) am 24. Oktober, 21:00 Uhr

19: Rennen: Großer Preis von Mexiko (Mexiko-Stadt) am 31. Oktober, 20:00 Uhr

20. Rennen: Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo) am 07. November, 18:00 Uhr

21. Rennen: Großer Preis von Australien (Melbourne) am 21. November, 07:00 Uhr

22. Rennen: Großer Preis von Saudi-Arabien (Dschidda) am 05. Dezember, 17:00 Uhr

23. Rennen: Großer Preis von Abu Dhabi am 12. Dezember, 14:00 Uhr

Der amtierende Weltmeister Lewis Hamilton (r.) und Max Verstappen (l.) klatschen sich nach dem Großen Preis von Portimao ab. Die beiden liefern sich in dieser Saison einen spannenden WM-Zweikampf.

© Foto: Gabriel Bouys/dpa

Formel 1 Saison 2021: Verschiebungen und Absagen wegen Corona

Nachdem die Formel-1-Saison 2021 eigentlich am 21. März in Melbourne mit dem Großen Preis von Australien starten sollte, wurde der Saisonauftakt aufgrund der Corona-Pandemie um eine Woche verschoben. Auftakt der WM war dann am 28. März in Bahrain.

Die unübersichtliche und sich ständig verändernde Corona-Lage weltweit zwingt die Formel 1 zu weiteren Anpassungen des Rennkalenders. So fällt das Formel-1-Rennen von Kanada wegen Corona zum zweiten Mal nacheinander aus, da die aktuellen kanadischen Einreisebestimmungen eine Durchführung unmöglich machen. Das siebte der geplanten 23 Rennen soll nun in der Türkei stattfinden.

Sind Zuschauer und Fans bei der Formel 1 WM trotz Corona erlaubt?

Beim bevorstehenden Grand Prix von Spanien werden noch keine Fans zugelassen sein. Das Rennwochenende findet wieder hinter verschlossenen Türen statt, da die Corona-Pandemie nichts anderes zulässt. Dabei wären die Rückkehr von Ex-Weltmeister Fernando Alonso bei Alpine und das erste Jahr von Carlos Sainz bei Ferrari Garanten dafür gewesen, dass die spanischen Fans in Massen kommen. Schon beim folgenden Rennklassiker in Monaco sind in zwei Wochen jedoch wieder Zuschauer dabei. Für den WM-Lauf seien 7500 Besucher erlaubt, teilte die Regierung des Fürstentums am Dienstag mit. Die Zuschauer müssen einen negativen Corona-Test vorweisen.