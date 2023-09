Privatpersonen, die eine Ladestation für ihr E-Auto in Kombination mit einer Solaranlage planen, können ab sofort von einer KfW-Förderung profitieren. Das Förderprogramm mit einem Volumen von insgesamt 500 Millionen Euro wurde vom Bundesverkehrsministerium auf den Weg gebracht. Doch Interessenten müssen schnell sein und die strengen Bedingungen der Förderung beachten.

Über 10.000 Euro Förderung möglich

Wie das Ministerium mitteilte, können Eigentümer selbst genutzter Wohnhäuser bei der staatlichen Förderbank KfW einen Investitionszuschuss von bis zu 10.200 Euro für eine Ladestation in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher beantragen, sofern ein eigenes Elektroauto vorhanden oder bestellt ist.

Gewaltiger Ansturm auf Förderprogramm überlastet Kundenportal

Die Nachfrage ist enorm: Großes Interesse an dem neuen staatlichen Förderprogramm für das Laden von Elektroautos mit Solarstrom hat zum Start am Dienstag zeitweise zur Überlastung des Kundenportals der staatlichen Förderbank KfW geführt. „Unser Kundenportal "Meine KfW" ist aktuell eingeschränkt erreichbar. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“, hieß es auf der KfW-Homepage. Die Förderbank verzeichne am ersten Tag sehr große Zugriffszahlen auf das Portal von Interessenten, die sich das Förderprogramm ansehen wollten, berichtete ein KfW-Sprecher.

Warum Interessenten jetzt schnell sein müssen

Doch warum gibt es gleich einen solchen Ansturm? Wer eine Förderung erhalten möchte, der muss jetzt schnell sein, denn im Topf sind 500 Millionen Euro. Dabei gilt das „Windhundprinzip“: wenn der Fördertopf alle ist, ist er alle. Bei maximaler Förderung von 10.200 Euro könnten also nur rund 50.000 Antragsstellende profitieren.

© Foto: Marijan Murat/dpa

Das sind die Anforderungen

Um die Förderung zu erhalten, müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

Sie besitzen ein selbst als Erstwohnsitz genutztes Wohnhaus in Deutschland - Wohnungseigentümer können die Fördermittel nicht beantragen.

Sie haben ein Elektroauto oder haben ein solches verbindlich bestellt. Auch Leasing ist möglich.

Sie installieren eine neue Ladestation mit mindestens 11 Kilowatt Leistung.

Sie installieren eine neue Photovoltaikanlage mit mindestens 5 Kilowattpeak Spitzenleistung.

Sie installieren einen neuen Solarstromspeicher mit mindestens 5 Kilowattstunden nutzbarer Speicherkapazität.

So wird die Förderung beantragt

ab dem 26. 09.2023 online über das Den Antrag auf Förderung kannonline über das KfW-Zuschussportal stellen.

Wichtig: Der Antrag muss vor der Auftragserteilung für die Ladestation, die Photovoltaikanlage und den Solarstromspeicher gestellt werden. Außerdem gut zu wissen: Hybridfahrzeuge sind nicht zugelassen bei der Förderung.

(mit Material von dpa und afp)