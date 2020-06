Tödliches Unglück im Kreis Tuttlingen: Beimmit einemam Dienstag ist ein 51-jähriger Mann getötet worden. Er verunglückte in einem Wald bei Immendingen-Mauenheim im Landkreis Tuttlingen, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Rottweil am Mittwoch berichten.

Der Pilot sei mit dem Fluggerät, einem so genannten Trike-Flugdrachen, am frühen Dienstagabend vom Kleinflugplatz in Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis aus zu einem Rundflug gestartet.