Am Freitagabend ist ein Kleinflugzeug in Bad Wörishofen im Landkreis Unterallgäu nahe der Kappelle St. Leonhard abgestürzt, wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt. Demnach konnten sich die beiden Piloten mithilfe von Rettungsfallschirmen retten. Ob und wie schwer sie dabei verletzt wurden, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst sind vor Ort.

Auch gibt es bislang keine Informationen zur Unfallursache. Das Flugzeug ist ersten Erkenntnisen zufolge Totalschaden.

Weitere Infos folgen.

