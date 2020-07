Wegen des Polizeieinsatzes in Oppenau im Ortenaukreis hat die Deutsche Flugsicherung ein Durchflugverbot erlassen. Es gelte im Radius von drei nautischen Meilen (gut 5,5 Kilometer) um die Stadt und auch für Drohnen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach einem Mann, der am Sonntag vier Polizisten bei einer Kontrolle in einer Hütte die Dienstwaffen abgenommen hatte.

Nach Erkenntnissen der Polizei hatte der 31-Jährige ohne festen Wohnsitz bereits seit Wochen Unterschlupf im Wald gesucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich in den Wäldern rund um die Stadt sehr gut auskennt und sicher bewegt.