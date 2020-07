Vom Allgäu Aiport in Memmingen kann man seit dem vergangenen Samstag nach Zypern fliegen. Genauer gesagt in die mediterrane Hafenstadt Larnaca, die an der Südküste des Landes liegt. Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air wird drei Flüge pro Woche vom Flughafen Memmingen aus anbieten.

Da Zypern Mitglied der Europäischen Union (EU) ist, gibt es keine weiteren Einreisebeschränkungen, wie der Flughafen mitteilt. Reisende müssen sich vor Abflug online registrieren, um einen Cyprus Flight Pass zu erhalten. Im Moment lädt das Wetter in Larnaca tatsächlich zum Reisen ein. Es hat über 30 Grad und die Sonne scheint.

„Erfolgreicher Neustart“ am Flughafen Memmingen

Zypern ist die drittgrößte Mittelmeerinsel nach Sizilien und Sardinien. Geographisch gehört Zypern zu Asien, politisch und kulturell wird es jedoch meist zu Europa gezählt. Sowohl der türkische als auch der griechische Einfluss spielen in der Kultur der politisch immer noch geteilten Insel eine große Rolle.