Am Dienstag gab die kolumbianische Armee bekannt, dass sie Fortschritte bei der Suche nach den vier vermissten Kindern gemacht hat, die seit Anfang Mai nach einem Flugzeugabsturz im Dschungel verschwunden sind. Die Entdeckung eines vergleichsweise frischen Fußabdrucks deutet darauf hin, dass die vier indigenen Kinder, im Alter von elf Monaten, vier, neun und 13 Jahren, möglicherweise noch am Leben sind, so die Erklärung der Armee.

Großer Sucheinsatz für Rettung der vier Kinder

Am 1. Mai ereignete sich ein Flugzeugunglück im südlichen Teil des kolumbianischen Amazonas-Regenwaldes, bei dem eine Cessna 206 abstürzte. Am 15. und 16. Mai wurden die Leichen der drei Erwachsenen gefunden, die sich an Bord befanden. Es handelte sich um den Piloten, einen indigenen Anführer und Magdalena Mucutui Valencia, die Mutter der drei vermissten Kinder.

Um die 13-jährige Lesly, den neunjährigen Soleiny, den vierjährigen Tien Noriel und das elf Monate alte Baby Cristin zu retten, wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, mit Beteiligung von 160 Soldaten und 70 Angehörige indigener Gemeinschaften, in der Hoffnung, die Kinder zu retten.

Das Wrack der Cessna C206, die im Dschungel von Solano im kolumbianischen Bundesstaat Caqueta abgestürzt ist.

Fußabdruck deutet auf Überleben der Kinder hin

Am Sonntag wurden von den Rettungskräften neue Spuren der Kinder entdeckt. Der Größe nach dürfte der Fußabdruck von Lesly stammen, die den Dschungel nach Angaben ihrer Verwandten gut kennt. Etwa 1200 Meter entfernt wurden Spuren eines Rastplatzes entdeckt, den die Kinder wahrscheinlich für eine oder zwei Nächte genutzt hatten, wie General Pedro Sánchez, der Einsatzleiter, dem Sender Blu Radio mitteilte. Es wurden auch Überreste von Früchten an diesem Ort gefunden.

Sánchez führte aus, die Funde bestätigten "zwei Dinge: Erstens, dass sie noch am Leben sind, zweitens, dass wir sehr nah dran sind". Die Suche sei nun auf ein Gebiet von rund 20 Quadratkilometern eingegrenzt worden. Zu Beginn war auf einem Gebiet von 320 Quadratkilometern gesucht worden

Weitere Spuren geben den Suchteams neue Motivation

Bereits zuvor hatten die Rettungskräfte den Abdruck einer Sandale entdeckt. Letzte Woche wurden im dichten Dschungel ein paar Schuhe und eine Windel gefunden. Die neuen Spuren lassen nun darauf schließen, dass mindestens eines der Kinder, wahrscheinlich Lesly, barfuß unterwegs ist.

Soldat Fausto Avellaneda, der an der Suche beteiligt ist, äußerte in einem von der Armee verbreiteten Video, dass die neuen Spuren den Suchteams "neue Motivation" geben. Die Einsatzkräfte stehen vor äußerst schwierigen Bedingungen.

Wie Sánchez berichtete, ist die Sicht im Dschungel auf etwa 20 Meter beschränkt. Die dichten Bäume, die eine Höhe von 40 bis 50 Metern erreichen, lassen kaum Sonnenlicht durchdringen. Zudem regnet es dort etwa 16 Stunden am Tag, wodurch Spuren weggewaschen werden und Geräusche gedämpft werden.

Bewaffnete Drogenbanden im Gebiet aktiv

Die vermissten Geschwister gehören dem indigenen Volk der Huitoto oder Witoto an. Wie Fidencio Valencia, der Großvater der Kinder, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP berichtete, sind Huitoto-Kinder mit dem Dschungel vertraut. Sie erlernen frühzeitig das Jagen, Fischen und das Sammeln von essbaren Pflanzen. In dem Gebiet, in dem das Flugzeug abgestürzt ist, gibt es jedoch auch Schlangen, Jaguare, Pumas und andere Raubtiere. Zudem sind dort bewaffnete Drogenbanden aktiv.

Dennoch hält General Sánchez es für "unwahrscheinlich", dass die Kinder in die Hände einer solchen Bande geraten sind. "Wir haben keinerlei Spuren von Erwachsenen gefunden", betonte er.

