Ein Autofahrer, der nach einem tödlichen Unfall von der Unfallstelle geflüchtet sein soll, muss sich ab heute wegen versuchten Mordes am Landgericht Heilbronn verantworten. Der damals 42-Jährige soll an einem Maiwochenende im vergangenen Jahr auf einer Landstraße im Kreis Ludwigsburg mit seinem Auto von hinten in eine Gruppe von Menschen gefahren sein, die am Straßenrand lief. Ein 21-Jähriger starb, ein weiterer Mann und zwei Frauen wurden verletzt. Der nun vor Gericht stehende Mann soll geflüchtet sein und sich erst einige Stunden später der Polizei gestellt haben.