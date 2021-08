Seit einer Woche kämpfen in Griechenland tausende Feuerwehrleute, Soldaten und freiwillige Helfer gegen apokalyptische Feuerstürme. Während die Brände im Norden von Athen am Sonntag unter Kontrolle waren, breiten sich die Flammen in anderen Landesteilen immer weiter aus. Die Tatoiou-Straße, die sich von Varibobi im Norden Athens die Hänge des Parnes-Massivs hinaufschlängelt, führt in eine Mondlandschaft. Beiderseits des Wegs abgebrannte W...