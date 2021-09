In Deutschland gilt seit dem 23. August die 3G-Regel für Fitnessstudios

Seit Juni ist es Sportlern wieder möglich, Gewichte zu stemmen und Ausdauersport im Gym zu betreiben. Auch Kurse wie Yoga oder Pilates werden in vielen Studios wieder angeboten. Allerdings gibt es in BW bestimmte Auflagen und Bedingungen für Innenräume, wenn man in der Corona-Pandemie trainieren möchte. Alle Infos zu Fitnessstudios in Baden-Württemberg findet ihr hier.

3G-Regel im Fitnessstudio in Baden-Württemberg: Das gilt laut Corona-Verordnung

Ab einer Inzidenz von über 35 gilt in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt in Innenräumen breitflächig die 3G-Corona-Regel: Zugang zu vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen haben dann nur noch Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem aktuellen negativen Corona-Test. Das gilt auch in den Fitnessstudios.

Nachweis Fitnessstudio BW: Ohne Test kein Zutritt im Gym

Wer nicht geimpft oder genesen und über sechs Jahre alt ist, braucht bei einer stabilen Inzidenz von 35 oder mehr für Sport im Innenraum einen negativen Corona-Test. Schülerinnen und Schüler sind davon ausgenommen. Für den Sport unter freiem Himmel gilt diese Einschränkung nicht. Folgende Nachweise gelten bei der 3G-Regel im Fitnessstudio

Nachweis über eine vollständige Impfung – per App oder Impfpass. Die zweite Impfung muss schon mehr als 14 Tage zurückliegen, bei Johnson&Johnson gilt man nach einer Impfdosis nach zwei Wochen als geimpft.

Nachweis über eine Genesung von Covid-19. Also die Bestätigung über einen positiven PCR-Test – wobei die Infektion länger als 14 Tage zurückliegen muss, aber nicht länger als 6 Monate zurückliegen darf.

Nachweis über einen negativen Corona-Test. Der Schnelltest darf nicht länger als 24 Stunden zurückliegen und der PCR-Test nicht älter als 48 Stunden alt sein.

Testpflicht BW im Fitnessstudio: Braucht man einen Schnelltest oder PCR-Test?

Welchen Test braucht man für Sport im Innenraum? In baden-württembergischen Fitnessstudios benötigt man einen Nachweis über einen negativen Corona-Test. Dabei ist es bislang egal, ob man einen PCR-Test oder einen Schnelltest gemacht hat. Es unterscheidet sich nur die Dauer der Gültigkeit beim Testergebnis. Ein Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Test bis zu 48 Stunden. Auch Selbsttests, die unter Aufsicht gemacht werden, sind prinzipiell gültig.

Corona-Regeln im Fitness in Baden-Württemberg: Maskenpflicht, Duschen, Sauna und Co.